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01.11.2017 (13:05)

На российской военной базе в Армении прошел День экологии

На российской военной в Армении в рамках проведения месячника безопасности военной службы проведен День экологии.

Более 500 военнослужащих и членов их семей в военных городках Гюмрийского и Ереванского гарнизонов провели уборку прилегающей территории, облагородили памятники на мемориальных комплексах «Воинской Славы» и «Холм Чести», подготовили к зиме кусты и деревья.

Мероприятия по сохранению окружающей среды проводятся в соединении в преддверии подготовительного периода обучения и направлены на улучшение экологической обстановки на всех военных объектах.

Командованием соединения уделяется большое внимание обеспечению экологической безопасности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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