01.11.2017 (12:54)

Интенсивность проведения боевых стрельб на российской военной базе в Абхазии увеличена на 10 процентов

Подразделениями российской военной базы в Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке за истекший летний период обучения проведено около 600 занятий с выполнением упражнений боевых стрельб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность проведения стрельб увеличена на 10 процентов.

За 5 месяцев боевой учебы в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие разнородовых подразделений соединения совершенствовали навыки в стрельбе из штатного вооружения и военной техники, в т.ч. орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Ведение огня производилось по целям на расстояниях от 100 до 5000 м, имитирующим строения, легкобронированную технику и живую силу условного противника. Более половины огневых занятий прошло в ночное время.

Также за летний период обучения в ходе лагерных сборов и полевых выходов военнослужащими соединения было проведено свыше 400 тактических занятий и учений, что также превышает показатели прошлых периодов обучения.

Все занятия по боевой подготовке проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Краснодарском крае и Астраханской области.

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