Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

01.11.2017 (12:48)

Новейшие Су-30СМ подняты в воздух для условного перехвата самолета-разведчика в небе Кубани

Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ истребительного авиаполка Южного военного округа осуществили условный перехват самолета-разведчика условного противника, выполняющего полет в сторону стратегически важных объектов на Юго-Западе России.

Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО.

На условный перехват нарушителя за считанные минуты с одного из аэродромов на Кубани была поднята дежурная пара Су-30СМ.

Заняв указанный район поиска, истребители обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Истребитель Су-30СМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 140 км, боевой радиус действия — 1,5 тыс. км.

Самолет способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ПВО , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false