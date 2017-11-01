01.11.2017 (12:37)

Более 10 тыс. военнослужащих по контракту пополнили войска ЮВО за 10 месяцев текущего года

С начала года соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) пополнили более 10 тыс. военнослужащих по контракту.

Более 6,5 тыс. контрактников в обязательном порядке прошли специальные сборы на базе учебных центров военного округа по программе интенсивного обучения с курсом выживания, где осваивали тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовку, военную топографию.

Сборы были организованы на базе учебных центров военного округа, расположенных в Краснодарском крае, Волгоградской области и Республике Крым.

В настоящее время мотострелковая дивизия ЮВО, расположенная на территории Чеченской Республики, комплектуются только военнослужащими по контракту.

В перспективе количество подразделений, полностью укомплектованных военнослужащими по контракту, вырастет. В приоритетном порядке ими пополняются подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также замещаются высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы.

Всего в текущем году в пункты отбора граждан на военную службу по контракту в городах Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Астрахани, Новороссийске, Элисте, Владикавказе, Симферополе и Севастополе было подано более 15 тыс. заявлений, однако не все кандидаты смогли пройти конкурс по профессиональным, морально-деловым, психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовленности.

Среди основных причин, побудивших граждан поступить на военную службу по контракту, – рост ее престижа, социальные льготы, достойное и стабильное денежное довольствие.

На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках округа – водители категории С, Д и Е, механики-водители, разведчики, специалисты связи, ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ.

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