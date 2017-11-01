01.11.2017 (12:28)

Все больше военнослужащих по контракту ЮВО успешно проходят курсы интенсивной общевойсковой подготовки в Волгограде

Более 200 военнослужащих контрактной службы сдали зачеты и экзамены по окончанию курсов интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде.

В рамках курса выживания обучаемые освоили основные воинские дисциплины, прошли так называемую «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

По завершении «курсов выживания» состоялся 30-километровый марш-бросок по пересеченной местности с использованием современных военных навигаторов, в полной выкладке, а также с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Основное внимание в обучении уделялось тактической, огневой, военно-медицинской подготовке и защите от оружия массового поражения.

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По оценке командования, данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.