01.11.2017 (12:22)

На российской военной базе в Армении началась подготовка учебной инфраструктуры к зимнему периоду обучения

На российской военной в Армении началась подготовка объектов учебно-материальной базы (УМБ) к новому учебному периоду.

В целях безопасности военнослужащих, привлекаемых к ремонтно-восстановительным работам, инженерно-саперным подразделением соединения будет проведена очистка территории полигонов Камхуд и Алагяз от взрывоопасных предметов, а также необходимое оборудование окопов, рвов и траншей.

В течение месяца будут проведены мероприятия по ремонту и восстановлению учебно-материальной базы в подразделениях, учебных точках, на военном аэродроме Эребуни.

За подготовительный период будет выполнено более 500 мероприятий по подготовке танковых директрис, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов.

Будет проложено более 5 км кабеля, восстановлено около 2 тыс. мишеней, обслужено более 200 подъемников, покрашено около 3 тыс. специальных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.

Всего к мероприятиям по подготовке учебно-материальной базы в российском соединении в Закавказье привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.

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