01.11.2017 (12:14)

Министр обороны провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем обратиться к повестке дня совещания, Сергей Шойгу напомнил, что вчера, 31 октября, в Вооружённых Силах завершился учебный год.

В его рамках проведено более 8000 мероприятий боевой подготовки.

В учебных воинских частях для боевых соединений подготовлено свыше 77500 младших специалистов.

Высокую боевую выучку личный состав продемонстрировал на Армейских международных играх и учениях различного уровня, в том числе стратегическом учении «Запад-2017».

«Результаты контрольных проверок в войсках показали, что по сравнению с прошлым годом количество подразделений, выполнивших нормативы на «хорошо» и отлично», увеличилось в полтора раза», –– отметил Министр обороны.

В связи с этим он пояснил, что с этого года подразделениям, получившим такие высокие оценки по всем категориям боевой подготовки, присваивается наименование «ударное».

Сергей Шойгу подчеркнул, что «число таких подразделений неуклонно растёт».

Если по итогам зимнего периода обучения их было 29, то теперь на почётное звание «ударное» претендует 261 соединение и воинская часть.

Министр обороны сообщил, что в ноябре в целях качественной подготовки к новому учебному году будет проведено свыше 200 сборов с различными категориями военнослужащих с доведением новых учебных требований, в том числе с учётом опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.

Глава оборонного ведомства обратил внимание участников совещания «на необходимость своевременной и качественной подготовки учебно-материальной базы, вооружения и техники к зимнему периоду обучения».

Также Сергей Шойгу рассказал, что на заседании Коллегии 7 ноября будет рассмотрен ход выполнения майских указов Президента России 2012 года и развития Вооружённых Сил.

«Целевые установки Верхов­ного Главнокомандующего являются приоритетом нашей работы. Для их успешной реализации был подготовлен План деятель­ности Министерства обороны до 2020 года», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

На Коллегии и будет обсуждаться, как выполняются мероприятия данного Плана.

Министр обороны отметил, что заседание будет открытым и пройдёт в присутствии представителей средств массовой информации, пояснив, что «такой формат позволяет широкой общественности лучше узнать, чем живут наши Вооружённые Силы и как решаются задачи обеспечения военной безопасности государ­ства».

По мнению Сергею Шойгу, те же цели преследует и стартовавшая на днях III Все­российская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». Она продлится до 25 декабря.

«По опыту прошлых лет могу сказать, что подобные акции действительно повышают интерес молодёжи к военной профессии. А мы, в свою очередь, получаем возможность отбирать в военные вузы наиболее мотивированных и подготовленных кандидатов. Такую практику необходимо продолжать», –– подчеркнул Министр обороны.

Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил рассмотреть четыре вопроса.

Первый касался наращивания орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

Как отметил Сергей Шойгу, «введение в её состав современных спутников позволит в значительной степени повысить боевые возможности видов и родов войск в решении стоя?щих перед ними задач».

Учитывая важность проекта по созданию космической системы наблюдения, его головной исполнитель доложил о состоянии дел.

Второй тематический вопрос был посвящён разработке много­функционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А?100.

В настоящее время летающая лаборатория проходит серию испытаний и уже выполнила ряд полётов.

Все работы идут по графику. Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года.

Согласно планам серийные поставки самолётов А?100 в вой­ска начнутся в 2020 году.

О реализации данного проек­та рассказали представителя акционерного общества «Кон­церн радиостроения «Вега».

Перейдя к вопросу, касающемуся разработки и создания для нужд Министерства обороны ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» и новейшего косми­ческого ракетного комплекса «Ангара», Министр обороны напомнил, что решением этой задачи зани­мается Центр имени М.В. Хруничева.

В текущем году компания поставила в войска две ракеты «Рокот» и два разгонных блока «Бриз-М».

До конца декабря Воору­жённые Силы должны получить две ракеты «Протон-М».

Участники совещания заслушали, как выполняются контрактные обязательства.

В завершение селектора был рассмотрен ход реализации государственного оборонного заказа Курганским машиностроительным заводом.

В текущем году предприятие поставило в Сухопутные и Воздушно-десантные войска более 500 единиц боевой тех­ники.

Это боевые машины пехоты БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, боевые машины десан­та БМД-4М и модернизирован­ные десантные многоцелевые бронетранспортёры БТР-МДМ.

«Таким образом, были выполнены долгосрочные (трёхлетние) контракты по поставке и сервисному обслуживанию техники. Также завершено исполнение госконтракта, заключённого в 2016 году, на поставку запасных частей для БМП-2, БМП-3 и БМД-2», –– пояснил Министр обороны, предложив обсудить, как завод выполняет задания в рамках Государственного оборонного заказа.

В ходе совещания руководители органов военного управления получили от Министра обороны оперативные задачи по линии своей ответственности.

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