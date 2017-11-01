01.11.2017 (12:11)

Около 500 военнослужащих учебного центра ракетных войск и артиллерии ЗВО приступили к выполнению практических стрельб

Около 500 военнослужащих из числа молодого пополнения, пройдя обучение по воинским специальностям в региональном учебном центре (РУЦ) ракетных войск и артиллерии (РВиА), дислоцируемого в поселке Мулино Нижегородской области Западного военного округа (ЗВО), приступили к сдаче выпускных экзаменов.

В течение 4 месяцев военнослужащие изучали теорию и осваивали навыки боевого применения вооружения и военной техники на специальных динамических компьютерных тренажерах. После этого они приступили к выполнению стрельб из реальных образцов военной техники –– реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град», самоходных пушек «Гиацинт-С», гаубиц «Акация» и минометов «Тюльпан».

Для оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерии применяются беспилотные летательные аппараты (БЛА) отечественного производства, оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

После экзаменов военнослужащим будет присвоена классная квалификация, воинское звание «младший сержант», после чего они будут направлены в войска для дальнейшего прохождения военной службы.

В настоящее время в учебном центре ежегодно обучается более 1,2 тыс. младших специалистов в год по 17 воинским специальностям. Это командиры, наводчики и механики-водители 13 типов артиллерийских комплексов и систем.

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