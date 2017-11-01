01.11.2017 (11:52)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к сезонному обслуживанию штатной техники

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии готовят штатную технику к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Для проведения сезонного обслуживания техники в соединении создано более 30 специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в местах расположения базы, так и в полевых условиях на полигонах Цабал и Нагвалоу.

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой единице техники –– проверка работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замена масел.

Также в связи с особенностями климатических условий региона большое внимание уделяется подготовке техники к эксплуатации в условиях повышенного количества осадков и близости с морем. Для этого применяются специальные смазки, предотвращающие коррозию металла, тем самым обеспечивающие защиту узлов и агрегатов машин.

Подготовку более 20% всей штатной техники базы, состоящей на гарантийном обслуживании, осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце ноября, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в зимних условиях.

Всего личному составу соединения предстоит подготовить более 700 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, современные бронетранспортеры БТР-82АМ, вездеходы КамАЗ и самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

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