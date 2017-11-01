01.11.2017 (11:36)

Саперы ЮВО приступили к очистке полигона Молькино от неразорвавшихся боеприпасов

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к очистке от неразорвавшихся боеприпасов учебно-тренировочного комплекса Молькино.

Проведение очистки полигона проводится после интенсивных боевых стрельб в летнем периоде обучения и является необходимым условием перед началом зимней учебы.

До конца месяца предстоит провести очистку территории, общая площадь которой составляет более 1 тыс. га. К работам привлечены более 100 военнослужащих, задействовано 10 единиц специальной техники. Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты и современными миноискателями.

В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы не транспортируются, а подрываются на месте накладными зарядами.

При очистке полигонов саперы применяют современные защитные костюмы ОВР-2 «Сокол». Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков, а шлем, оснащенный специальным забралом, может выдержать попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м. Масса костюма составляет всего 8,5 кг.

Всего в летнем периоде обучения на полигоне было проведено более 30 тактических учений, около 500 боевых стрельб, а также масштабный полевой выход артиллерии.

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