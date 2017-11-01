01.11.2017 (11:26)

На полигоне Капустин Яр завершились полевые сборы зенитчиков ЮВО

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились полевые сборы зенитчиков общевойсковых армий Южного военного округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии, в которых участвовали около 2 тыс. военнослужащих и было задействовано более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Зенитные расчеты успешно решили все поставленные задачи по защите группировок войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей.

В ходе сбора с соединениями и воинскими частями ПВО проведено в общей сложности более 30 тактических учений с боевой стрельбой, израсходовано при этом более 300 ракет и около 5,5 тыс. снарядов, поражено свыше 200 мишеней типа «Кабан», «Саман», «Пенсне», имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.

В пусках и стрельбах были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300В4, «ТОР-М2», «БУК-М1», «БУК-М2», «БУК-М3», «Оса», «Шилка», «Тунгуска», «Стрела-10М» и «Игла».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице