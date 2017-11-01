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01.11.2017 (11:07)

В вертолетный полк ЗВО в Псковской области поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35

В вертолетный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Псковской области, в рамках гособоронзаказа поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35, построенный на заводе «Роствертол». Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний и была принята инженерно-техническим составом полка.

Вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

На вооружении вертолета – противотанковые ракеты «Штурм-В», неуправляемые ракеты калибра 80 мм 240 мм, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета, 3-мм гранатомет и бомбы весом от 50 до 500 кг.

Весь летный состав полка армейской авиации прошел обучение управлению Ми-35 в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в г. Торжок Тверской области и в ближайшее время приступит к выполнению учебно-тренировочных полетов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Авиация
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