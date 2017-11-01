01.11.2017 (10:08)

Интернациональная команда курсантов ДВОКУ приняла участие в первой на Дальнем Востоке интерактивной игре «Поднебесные вечера»

В Амурской области состоялась первая межнациональная интерактивная игра «Поднебесные вечера», в которой приняла участие команда спецфакультета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

По условиям игры команды состояли из студентов разных национальностей учебных заведений Благовещенска. Коллектив ДВОКУ был представлен пятью национальностями из Африки, Южной Америки, Центральной Азии и Кавказа.

Участники выполняли задания на различные темы, среди которых были современное кино, музыка, география, кухни стран мира. Основная часть заданий была направлена на логическое мышление и умение работать в команде.

Организаторы мероприятия планируют проводить данный проект ежегодно.

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