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01.11.2017 (09:59)

Авиаполк ЗВО в Карелии пополнился шестью многоцелевыми истребителями Су-35

Шесть новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения «4++» совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Западного военного округа, расположенный в Карелии.

Экипажи пролетели маршрут протяженностью более 8 тыс. километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов.

Сверхманевренный истребитель Су-35 способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также «воздух-поверхность».

Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и других.

В ближайшее время экипажи Су-35 приступят к выполнению учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Западный военный округ , Авиация
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