01.11.2017 (09:50)

Экипажи бомбардировщики ЮВО подняты по тревоге для уничтожения колонн условного противника под Волгоградом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, были подняты по тревоге в рамках летно-тактического учения(ЛТУ).

На высотах от 200 до 1000 м и скорости до 1000 км/ч летчики выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника, а также отработали маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.

За время занятий было совершено более 50 самолетовылетов, около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомбометаний.

Основными целями ЛТУ являлось совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения бомбардировочной авиации в зимнем периоде, а также повышение профессионального мастерства молодых летчиков.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

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