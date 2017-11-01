01.11.2017 (05:01)

В Приамурское объединение ВВО поступила партия новейших командирских машин, оснащенных каналами спутниковой связи и Wi-Fi

В общевойсковую армию Восточного военного округа поступила первая партия из нескольких новейших командно-штабных машин (КШМ). Машины предназначены для эффективного управления подразделениями звена бригада-батальон в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

КШМ выполнены на базе бронетранспортера БТР-80 и оснащены самыми передовыми средствами связи, позволяющими осуществлять передачу данных по закрытым каналам, в том числе через спутниковую связь. Машины с помощью видеокамер способны вести круговое наблюдение за полем боя с выводом видеоинформации как на специальный «ноутбук» рабочего места командира, так и с возможностью передачи видеоизображения подключенным абонентам.

Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС машина обеспечивает автоматическое определение местоположения на электронных картах местности различного масштаба. Кроме того, оборудование совместимо с комплексами тактического звена, передающими данные по специальной сети, аналогичной Wi-Fi, которые позволяют видеть местоположение и состояние каждого бойца на поле боя.

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