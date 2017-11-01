01.11.2017 (04:21)

На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа новейшего корвета «Громкий»

На Тихоокеанском флоте сформирован экипаж новейшего корвета «Громкий». В его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту. В ближайшее время для моряков будет проведён строевой смотр, после чего экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота.

Ранее на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета «Гремящий», который также строится для Тихоокеанского флота.

Справочно:

Корветы "Громкий" и «Гремящий» строятся по проектам 20380 и 20385 соответственно, для Тихоокеанского флота. Эти многоцелевые боевые корабли нового поколения, предназначены для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности. Располагают техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море.

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