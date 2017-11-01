01.11.2017 (03:45)

За 5 лет 19,8 тыс. военнослужащих Восточного военного округа обеспечено постоянным жильем

19,8 тыс. военнослужащих Восточного военного округа обеспечено постоянным жильем за 5 лет работы ФГКУ «Востокрегионжилье».

За счет предоставления квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов (ГЖС) за указанный период очередь уменьшить в 4 раза.

В 2017 году обеспечено квартирами в натуральном виде 297 военнослужащих.

С 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия.

В общем объеме предоставленного постоянного жилья жилищная субсидия уже составила 66,7%, ее получили 7,1 тыс. военнослужащих (квартиры предоставлены 3,5 тыс.), а в 2017 году этот показатель вырос до 85%, за счет выделенных бюджетных средств в объеме 13 млрд. рублей жилищная субсидия предоставлена 1,7 тыс. военнослужащим (квартиры предоставлены 300 офицерам округа).

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