01.11.2017 (03:03)

На базе окружного учебного центра ВВО завершилось открытое первенство спортивной школы филиала ЦСКА по спортивному ориентированию

На торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия присутствовали исполняющий обязанности помощника командующего войсками ВВО по физической подготовке подполковник Владимир Белоус, заместитель командира части по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин, директор спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) ЦСКА (Хабаровск) Александр Смиренников.

В соревнованиях приняли участие около двухсот ориентировщиков, в частности, учащиеся общеобразовательных школ от 8 до 17 лет, а также взрослые спортсмены, которые выступили в классе «элита».

Представители младшей группы прошли трассу, расположенную на территории воинской части, взрослые спортсмены преодолели часть дистанции по территории гарнизона.

Армейцы справились с испытаниями на «отлично»! Они заняли несколько призовых мест в разных возрастных категориях. Например, 12-летняя Ксения Штефан завоевала «серебро». На финише юная спортсменка рассказала, что эти испытания показались ей особенно сложными.

В старшей возрастной группе среди женщин победила Анастасия Мельникова. Она является тренером СШОРК ЦСКА (Хабаровск) по спортивному ориентированию.

Также первое место принадлежит Анастасии Сухининой (16 лет). У Дарьи Меньшиковой (16 лет) – третье. Среди юношей 16 лет «серебряную медаль» завоевал Дмитрий Жестов и «бронзовую» - Владимир Чуркин. А в категории «женщины-элита» третье место взяла тренер СШ ОРК ЦСКА/Хабаровск по спортивному ориентированию Татьяна Савега. Также за достижения в спорте наградили лучших спортсменов окружного учебного центра.

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