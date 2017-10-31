31.10.2017 (23:57)

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась военно-историческая конференция «Маршал Советского Союза Н.В. Огарков (к 100-летию со дня рождения)»

Конференция организованна Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов», Научно-исследовательским институтом (военной истории) ВАГШ ВС РФ.

В конференции приняли участие представители главных и центральных органов военного управления, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, ВУЗов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, Управления генеральных инспекторов МО РФ, ветеранских и общественных организаций, представители печатных и электронных средств массовой информации.

Со вступительным словом выступил Врио начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант С.В. Чварков. О личности Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова, его общественной и государственной деятельности выступили генералы армии М.А. Моисеев, В.Н. Лобов, генерал-полковники Б.П. Уткин и В.М. Барынькин.

В ходе конференции были рассмотрены многогранные аспекты таланта военачальника Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова, обсуждено и сформировано с позиций сегодняшнего дня единое понимание его деятельности, извлечены поучительные уроки для подготовки офицеров Генерального штаба ВС РФ в современных условиях с учетом складывающейся международной обстановки.

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