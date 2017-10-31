31.10.2017 (21:07)

В Липецкой области состоялся слёт постов №1

В Ельце на площади Революции жители города встречали участников первого межрегионального слёта постов № 1 городов воинской славы и четвертого областного слёта часовых постов № 1. Ельчане в этом году празднуют 10-летие со дня присвоения почетного звания города воинской славы, поэтому прошедший слёт был посвящен и этой дате. Участников приветствовали и.о. главы городского округа Виктор Щепетильников, первый заместитель начальника управления внутренней политики Липецкой области Игорь Попов, заместитель председателя – начальник отдела организационно-массовой, военно-патриотической работы, спорта и авиации регионального отделения ДОСААФ Юрий Пашовкин и члены совета регионального отделения - полковник в отставке, Герой Советского Союза Юрий Чурилов и полковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане Валентин Сонин.

На слёт прибыли команды из 18 районов Липецкой области и семи городов воинской славы - Белгорода, Воронежа, Дмитрова, Ельца, Козельска, Курска и Орла. Команды вместе с юнармейцами Ельца прошли торжественным маршем, почтили память погибших минутой молчания и возложили корзины и цветы к Вечному огню. Конкурсная программа слёта проходила в средней школе № 12, где участники состязались в прохождении церемониальным шагом, возложении корзины к мемориалу, неполной разборке-сборке автомата Калашникова и исторической викторине. В областном слёте постов № 1 лучшую подготовку показала команда Воловского района, второе место у школьников Лев-Толстовского района, третье – у школьников Грязинского района.

Среди команд городов воинской славы победу одержали школьники из Курска, второе место у ельчан, третье заняли представители Орла. Представители администрации Ельца, которая инициировала проведение слёта, уверены, что они станут ежегодными.

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