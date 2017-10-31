31.10.2017 (23:47)

В Военно-воздушную академию поступит партия новых вертолетов «Ансат-У»

Специалисты Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» приступили к приему пяти новых учебных вертолетов «Ансат-У» на заводе-изготовителе.

В течение ближайших дней представители инженерно-авиационной службы и летный состав проведут комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов на земле и во время полета.

По итогам приемки техники вертолеты поступят в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии, дислоцированную в Саратовской области.

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