31.10.2017 (23:17)

Военнослужащие поискового батальона ЗВО «подняли» останки около 600 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны

В ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018» и поискового сезона личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) были обнаружены и эксгумированы останки около 600 военнослужащих, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и в Первую мировую войну.

Всего за более чем 10-летнюю историю существования силами 90-го батальона (с 2007 года) найдены останки 8612 советских воинов, 305 солдатских медальонов, установлены имена 502 погибших красноармейцев, обнаружено 317 единиц стрелкового оружия, уничтожено 8780 взрывоопасных предметов.

В текущем году личный состав соединения за время работы принял участие в пяти поисковых экспедициях — «Ржев. Калининский фронт», «Волховский фронт-3», «Западный фронт-4», «Северо-Западный фронт» и в Республике Крым (Аджимушкайские каменоломни).

К примеру, в ходе работы Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были найдены останки 366 бойцов и командиров Красной Армии, 50 медальонов, из них 15 удалось прочитать и установить имена погибших, обнаружены также 47 взрывоопасных предметов.

Во время проведения Международной военно-исторической экспедиции «Северо-Западный фронт» в Новгородской области были найдены и захоронены с воинскими почестями останки 17 погибших красноармейцев.

В ходе совместных поисковых работ 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО и 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь на территории Гродненской области (Белоруссия) в местах боевых действий обнаружены останки 10 погибших военнослужащих, 6 из которых относятся к погибшим в годы Первой мировой войны.

Особого внимания заслуживают совместные работы военнослужащих 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО и 1-го санитарного полка ФРГ, в ходе которых были найдены 50 советских военнослужащих, 10 из которых удалось идентифицировать. Также во время визита военнослужащих Бундесвера проведена церемония перезахоронения останков 584 немецких военнослужащих на сборном немецком кладбище и работы по благоустройству мемориалов и прилегающих к ним территорий.

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