31.10.2017 (23:32)
Артисты ЦДРА побывали в гостях у воинов-таманцев
Артисты творческой группы Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертом перед личным составом 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка Таманской мотострелковой дивизии.
Организовали концерт сотрудники группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы ЦДРА.
Открыл программу словами приветствия и душевными песнями ведущий концерта – заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Дрыга. Затем с большой песенной программой выступили солисты творческого коллектива «Золотые звезды».
В рамках творческой встречи сотрудники научно-исследовательского отдела Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации представили тематическую постановку «Боевые знамена рассказывают».
Зрители с большой теплотой принимали выступления всех участников концертной программы.