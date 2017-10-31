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31.10.2017 (23:32)

Артисты ЦДРА побывали в гостях у воинов-таманцев

Артисты творческой группы Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертом перед личным составом 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка Таманской мотострелковой дивизии.

Организовали концерт сотрудники группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы ЦДРА.

Открыл программу словами приветствия и душевными песнями ведущий концерта – заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Дрыга. Затем с большой песенной программой выступили солисты творческого коллектива «Золотые звезды».

В рамках творческой встречи сотрудники научно-исследовательского отдела Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации представили тематическую постановку «Боевые знамена рассказывают».

Зрители с большой теплотой принимали выступления всех участников концертной программы.

Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный дом Российской Армии
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