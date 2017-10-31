31.10.2017 (22:47)

Поисковики ДОСААФ из Севастополя провели «Урок мужества» для школьников города

В региональном отделении оборонного общества Севастополя стало доброй традицией проведение участниками военно-патриотического поискового отряда ДОСААФ России «Уроков мужества» для школьников города.

Уроки поискового отряда «Севастополь» проходят в музейной комнате регионального отделения. Здесь ребят знакомят с экспедициями поисковиков и обнаруженными находками, рассказывают об истории города-героя Севастополя и его защитниках. В музее юные севастопольцы, знакомясь с найденными артефактами, прикасаются к истории Родины и своего города.

Недавно гостями музейной комнаты регионального отделения ДОСААФ были воспитанники спортивного военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя «Победа».

Ребята прослушали рассказ и посмотрели фильм о подвигах, совершенных их ровесниками в далёкие сороковые годы минувшего века, увидели оружие и личные вещи бойцов, найденные при раскопках. Особенно впечатлило то, что места, где сражались дети-партизаны, нынешние учащиеся прошли летом в походах.

После интересного урока юные спортсмены поблагодарили поисковиков-досаафовцев отряда «Севастополь», а также автора и режиссера фильма о детях-партизанах «Мальчики» Марка Муромского.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице