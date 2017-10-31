Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

31.10.2017 (22:26)

Артисты ЦДРА провели в авиачасти ВКС России песенный вечер «Мы славу Родине поём»

В воинской части Воздушно-космических сил Российской Федерации группой военно-патриотической песни отдела культуры Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе была проведена литературно-музыкальная встреча «Мы славу Родине поём».

Встреча была приурочена ко Дню создания армейской авиации России. В ходе мероприятия, состоявшегося в клубе воинской части для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, звучали песни, посвящённые будням российской авиации. Помимо произведений классиков российской патриотической песни, звучали авторские песни участников мероприятия.

В качестве почётного гостя на литературно-музыкальную встречу была приглашена полковник авиации Галина Петровна Скоробова-Кошкина, участница  легендарного  перелёта  «Москва-Майами»,  который  состоялся в 1992 году. В числе приглашённых вокалистов в концертной программе приняли участие: заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Бочкова, Андрей Ломакин, Елена Седова, София и Мария Чернышовы.

Литературно-музыкальная встреча вызвала восторженную реакцию зрителей, которые, прощаясь с артистами, выражали им искреннюю благодарность и надежду на новую встречу.

Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный дом Российской Армии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false