31.10.2017 (22:26)

Артисты ЦДРА провели в авиачасти ВКС России песенный вечер «Мы славу Родине поём»

В воинской части Воздушно-космических сил Российской Федерации группой военно-патриотической песни отдела культуры Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе была проведена литературно-музыкальная встреча «Мы славу Родине поём».

Встреча была приурочена ко Дню создания армейской авиации России. В ходе мероприятия, состоявшегося в клубе воинской части для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, звучали песни, посвящённые будням российской авиации. Помимо произведений классиков российской патриотической песни, звучали авторские песни участников мероприятия.

В качестве почётного гостя на литературно-музыкальную встречу была приглашена полковник авиации Галина Петровна Скоробова-Кошкина, участница легендарного перелёта «Москва-Майами», который состоялся в 1992 году. В числе приглашённых вокалистов в концертной программе приняли участие: заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Бочкова, Андрей Ломакин, Елена Седова, София и Мария Чернышовы.

Литературно-музыкальная встреча вызвала восторженную реакцию зрителей, которые, прощаясь с артистами, выражали им искреннюю благодарность и надежду на новую встречу.

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