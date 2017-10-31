31.10.2017 (22:19)

«Авиалесоохрана» будет использовать АИС «Оборонлес» для контроля пожароопасной ситуации в лесах Гослесфонда

Договор об использовании программы для ЭВМ «Специализированная автоматизированная информационная система «Оборонлес» подписан начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным и начальником ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрием Ольховиком.

Система АИС «Оборонлес» ведет непрерывный мониторинг пожарной обстановки на территории Российской Федерации не только с помощью космических спутников, но и с помощью видеомониторинга. Также система агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые нарушения – в том числе незаконные рубки на площади от 0,3 га.

На сегодняшний день система введена в опытную эксплуатацию во всех 39 филиалах «Оборонлеса». Также система АИС «Оборонлес» внедрена в 22 субъектах Российской Федерации, используется всеми региональными управлениями МЧС России, Национальным центром управления обороной Российской Федерации, полномочными предствительствами Президента в регионах.

АИС «Оборонлес» – это качественный прорыв в борьбе с лесными пожарами. Система, совместно разработанная специалистами Министерства обороны и ракетно-космической отрасли, позволяет обнаружить лесные пожары на площади от 0,1 га.



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