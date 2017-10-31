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31.10.2017 (22:03)

Начальник ГУМВС генерал-майор Александр Кшимовский встретился с генерал-квартирмейстером вооруженных сил Мьянмы

31 октября начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Кшимовский провел встречу с генерал-квартирмейстером вооруженных сил Республики Союз Мьянма генерал-лейтенантом Ньё Со.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях и перспективы его дальнейшего развития. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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