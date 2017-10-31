31.10.2017 (21:36)

В Главном военно-строительном управлении №9 состоялась встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС

Активисты Совета ветеранов ФГУП «ГВСУ №9» встретились с председателем правления Красноярского регионального объединения Союз «Чернобыль» Александром Туркулецким.

Руководитель общественной организации рассказал о буднях чернобыльцев, о деятельности Союза, который на сегодняшний день объединяет участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – жителей Железногорска Красноярского края.

Общественная организация была создана 18 июня 1990 года. На тот момент членами объединения, помимо ликвидаторов из закрытого города, стали работники строительно-монтажных предприятий и автобаз Красноярска, Сосновоборска и близлежащих деревень.

«Мы не случайно провели такую встречу. Как известно, сотрудники нашего предприятия были в рядах тех, кто спасал мир от ядерной катастрофы, – рассказал председатель Совета ветеранов ФГУП «ГВСУ № 9» Юрий Малыш. – Сегодня мы регулярно принимаем участие в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Уверен, что это наш долг – помнить о событиях тех лет, о людях, которые и сегодня являются для нас примером настоящего героизма и мужества. О многом говорит и тот факт, что на протяжении 27 лет существования Союза «Чернобыль» его руководителями неизменно являются выходцы с нашего предприятия».

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие 770 жителей Железногорска - наибольшее количество среди всех городов и районов Красноярского края. В их числе были 232 работника Управления строительства «Сибхимстрой» (бывшее название ФГУП «ГВСУ № 9»). Строители девятого главка вместе с сотрудниками Горно-химического комбината составили основной костяк ликвидаторов от закрытого города.



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