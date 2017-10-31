31.10.2017 (21:24)

В Татарстане состоялось торжественное открытие учебно-тренировочного сбора «Юные защитники Отечества»

В Республике Татарстан в Центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» состоялось торжественное открытие учебно-тренировочного сбора «Юные защитники Отечества», в котором примут участие более 100 юнармейцев.

Программа сбора рассчитана на 7 дней и включает в себя проведение учебных занятий по военной тематике сотрудниками военного комиссариата и учащимися старших курсов Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Кроме занятий по боевой подготовке, юнармейцы будут участвовать в соревнованиях по игровым видам спорта, различных конкурсах, квестах и других развлекательных мероприятиях. В рамках сбора ребята также посетят танковое училище, выставку «Россия — моя история» на территории Казанской ярмарки и концерт, посвящённый Дню народного единства «Наш дом — Татарстан».

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