31.10.2017 (23:01)

Более 3.000 военнослужащих сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших специалистов в учебных центрах РВСН

Более 3 тыс. военнослужащих из учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили сдачу выпускных экзаменов по программам подготовки младших военных специалистов. Среди них – около 300 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В настоящее время подготовка военнослужащих по призыву для РВСН осуществляется в 3 учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская обл.), в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

Учебные центры РВСН также выпустят специалистов систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водителей категорий D и E, механиков-водителей всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младших военных специалистов по эксплуатации и ремонту систем связи.

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно и в составе смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к применению.

Для обучения курсантов по 20 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на оснащении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований.

Проводимые мероприятия всецело направлены на создание условий для полного удовлетворения потребности войск в младших специалистах. Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им уже в конце ноября — начале декабря приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученными специальностями.

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