31.10.2017 (21:49)

Вооруженные Силы России за последние пять лет пополнились сотнями образцов новейшей военной техники

Минобороны России в течение пяти лет получила 10 бригадных комплектов оперативно-тактического ракетного комплекса и более 100 баллистических ракет для подводных лодок, сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.

«Войска получили сотни образцов различных летательных аппаратов, боевых самолетов, вертолетов армейской авиации, 122 ракетных комплекса стратегического назначения, свыше 100 баллистических ракет для атомных подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, одну многоцелевую и свыше 10 дизельных подводных лодок, 10 бригадных комплектов ракетного комплекса «Искандер», — заявил Юрий Борисов.

«Мы надеемся, что по итогам 2017 года выйдем по обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации современными образцами вооружения, военной и специальной техники на показатель не менее 60% для войск постоянной боевой готовности», — сказал Юрий Борисов.

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