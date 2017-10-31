31.10.2017 (20:49)

Сирийский конфликт дал хорошую практику в организации обслуживания российской военной техники и сопровождении ее жизненного цикла

Сирийский конфликт дал очень хорошую практику в организации обслуживания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и сопровождении ее жизненного цикла, сообщил заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.

«Уровень исправности ВВСТ в Сирии даже выше, чем в среднем по Вооруженным Силам, что говорит об ответственности оборонно-промышленного комплекса за свою продукцию», — заявил замглавы военного ведомства.

По словам Юрия Борисова, сирийский конфликт стал серьезным полигоном для апробации характеристик вооружения, особенно нового.

«Боевая обстановка, сопряженная со сложными климатическими условиями, проверяет технику на прочность так, как никакие государственные испытания на обычных армейских полигонах. Поэтому практически все новые образцы мы стараемся пропустить через операцию в Сирии», — подчеркнул замминистра обороны России.

Юрий Борисов отметил, что организована тесная системная работа с представителями промышленности, которые находятся в Хмеймиме, имеют свои ремонтные бригады, позволяющие при необходимости вносить нужные коррективы в конструкцию ВВСТ, анализировать и «брать на карандаш» все недостатки и замечания по эксплуатации.

«Хотя горячая точка находится за несколько тысяч километров и предприятиям необходимо доставлять туда запчасти, стендовое оборудование, иметь квалифицированный персонал. Все это четко организовано, мы получили отличный опыт материально-технического обеспечения сервисных и ремонтных работ. И теперь хорошо знаем, как выстраивать эту работу», — добавил заместитель Министра обороны России.



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