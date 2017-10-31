31.10.2017 (20:40)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось заседание попечительского совета парка «Патриот»

Сегодня на базе Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» состоялось заседание попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

В заседании совета приняли участие временно исполняющий обязанности начальника КВЦ «Патриот» Александр Рвачёв, директор парка «Патриот» Сергей Мирошниченко, руководитель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Герой Советского Союза Валерий Востротин, генеральный инспектор Минобороны России, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Виктор Ермаков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Артур Чилингаров и другие.

Руководители КВЦ «Патриот» и парка «Патриот» доложили попечительскому совету о проделанной работе, проведённых и планируемых в предстоящем году мероприятиях.

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