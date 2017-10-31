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31.10.2017 (20:32)

В главной базе Северного флота прошли занятия по правилам ношения военной формы одежды

Сегодня в Североморском Доме офицеров флота военной комендатурой гарнизона с привлечением специалистов вещевой службы района базирования были организованы демонстрационные занятия по правильному ношению военной формы одежды и знаков различия военнослужащих частей гарнизона.

В занятии приняли участие должностные лица, отвечающие за вещевое обеспечение, выдачу и подгонку обмундирования военнослужащим, — начальники вещевых служб соединений и воинских частей, а также старшины подразделений, дислоцированных на территории главной базы Северного флота. Во время проведения теоретической части участники занятия ознакомились с требованиями руководящих документов, регламентирующих правила ношения военной формы одежды и её виды для каждого рода войск.

В практической части мероприятия были продемонстрированы установленные образцы военного обмундирования и размещение на них наград и знаков различия.

Командование Северного флота непримиримо борется с нарушениями правил ношения военной формы одежды военнослужащих в гарнизоне. Ежедневно в составе гарнизонного наряда главной базы флота действуют военные патрули, которые следят за соблюдением военнослужащими правопорядка, воинской дисциплины, а также контролируют правильность ношения военной формы.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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