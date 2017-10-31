31.10.2017 (20:18)

В Санкт-Петербурге отреставрировали место погребения известного российского исследователя Арктики адмирала Петра Анжу

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев принял участие в открытии отреставрированного места погребения известного российского исследователя Арктики адмирала Петра Федоровича Анжу. Памятная церемония состоялась в Санкт-Петербурге, на Смоленском лютеранском кладбище. В ней также приняли участие губернатор Георгий Полтавченко и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, потомки Петра Анжу, прибывшие из Франции, представители Главного командования ВМФ, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, слушатели Военного учебно-научного центра ВМФ России, юнармейцы и учащиеся морских учебных заведений.

Адмирал Владимир Королев отметил, что «имя Адмирала Петра Федоровича Анжу чтит и помнит каждый военные моряк, поскольку именно исследования этого выдающегося мореплавателя и теперь позволяют уточнять картографические данные арктического региона». Во время экспедиции Петра Анжу была сделана точная карта северного побережья Сибири и доказано, что к северу от островов Котельного, Фаддеевского и Новой Сибири нет никакой земли. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в своем выступлении подчеркнул, что «история освоения Арктики всегда была тесно связана с Петербургом». И напомнил, что отсюда отправлялись в плавания знаменитые исследователи. Среди них и адмирал Анжу, чье 220-летие отмечается в этом году.

Петр Федорович Анжу внес большой вклад в изучение полярных широт России, но известен не только как исследователь. Он участвовал в знаменитом Наваринском сражении, много времени уделял воспитанию молодых моряков. Будучи начальником Кронштадтского порта, руководил строительством линии подводных защитных сооружений.

Масштабная реконструкция места захоронения адмирала Петра Анжу началась в Санкт-Петербурге более трех месяцев назад. Исторический облик места погребения полностью восстановлен в соответствии с историческими документами.

Справочно: Петр Фёдорович Анжу родился 15 февраля 1797 года в Вышнем Волочке в русско-французской семье. Петр Анжу участвовал в нескольких исследовательских экспедициях. При его участии была составлена подробная карта побережья Сибири, изучены берега Каспийского и Аральского морей. В 1827 году на корабле «Гангут» Анжу руководил артиллерией во время Наваринского сражения. И, несмотря на ранение, оставался в строю до конца боя. Награжден орденами святой Анны 2 степени, святого Георгия 4-го класса и греческим орденом Спасителя золотого креста. Дальнейшая служба Петра Анжу была тесно связана с Кронштадтом и Петербургом. Умер он 12 октября 1869 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище.

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