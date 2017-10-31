31.10.2017 (17:53)

Успешно завершена морская часть государственных испытаний буксира «РБ-369», построенного для ВМФ России

Успешно завершен этап государственных испытаний новейшего буксира «РБ-369» (проекта 16609), построенного на санкт-петербургском предприятии «Пелла» для ВМФ России.

Планируется, что в ближайшее время Государственной приёмной комиссией будет подписан приёмный акт и буксир войдет в состав Военно-Морского Флота. Постоянным местом дислокации буксира «РБ-369» станет, Северный флот.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах с удалением от места базирования до 100 миль, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

Технические параметры:

Длина наибольшая 28,5 м Ширина наибольшая 9,5 м Осадка габаритная 4,48 м Скорость около 12 узлов Сила тяги на гаке не менее 39 тонн

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