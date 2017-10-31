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31.10.2017 (16:40)

В Севастополе юные нахимовцы приняли участие в проекте, посвященном знанию истории города

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошел  очередной этап телепроекта «Десятилетие», посвящённого истории города, который выходит в эфир на телеканале «Первый Севастопольский».

 Сборная команда, состоящая из 10 нахимовцев 6-10-х классов, ответила на 10 вопросов исторической викторины: о великом русском флотоводце адмирале  Ф.Ф. Ушакове, развитии города Севастополя в 1780-1790 годы.

 Проект «Десятилетие» — это цикл программ, каждая из которых посвящена одному десятилетию, начиная с периода вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской империи до современности. Участникам  (команда из 10 человек)  предлагается ответить на 10 вопросов по истории Севастополя.

Севастопольские нахимовцы являются постоянными участниками проекта, показывают среди сверстников из других учебных заведений хорошее знание истории.

В рамках факультативных занятий учащиеся, совместно с преподавателями, начали подготовку к следующему этапу проекта – изучению исторических событий, происходивших в Севастополе и на Черноморском флоте в последнем десятилетии 18 века. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Нахимовское училище , Южный военный округ , Социальное развитие
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