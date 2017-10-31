31.10.2017 (17:03)

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал читателям «Красной звезды» о технической оснащенности ВС РФ

В среду газета «Красная звезда» публикует беседу с заместителем Министра обороны РФ Юрием Борисовым. Читатели узнают о технической оснащённости Вооружённых Сил Российской Федерации, обеспечении продукцией отечественного оборонно-промышленного комплекса, функционировании государственной программы вооружения и выполнении гособоронзаказа.

На вопросы корреспондента газеты отвечает начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев, рассказывающий о принципах состязательности как факторе мотивации военнослужащих, особенностях отбора участников Армейских международных игр и принципах присваивания наименований «ударные» подразделениям и воинским частям.

«Красная звезда» сообщает о завершении конкурса на лучшее решение тактических (специальных) задач среди офицеров Вооружённых Сил и курсантов военных образовательных организаций высшего образования. Ценные подарки его победителям вручил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

В очередном номере публикуется репортаж из научной роты, сформированной при Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Кроме того, газета информирует об экспериментальном спуске в водолазном колоколе специалистов спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов».

100-летию Маршала Советского Союза Николая Огаркова посвящена статья о его деятельности в должности начальника Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР и успехах, достигнутых в области модернизации армии.

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