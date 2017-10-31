31.10.2017 (16:07)
Мотострелки ЦВО завершили участие в учении в горах Таджикистана
Мотострелковые подразделения Центрального военного округа в Таджикистане завершили участие в учении, прошедшем в горно-пустынной местности.
Солдаты и офицеры отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе.
В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения.
Всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.
Метки: