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31.10.2017 (16:07)

Мотострелки ЦВО завершили участие в учении в горах Таджикистана

Мотострелковые подразделения  Центрального военного округа в Таджикистане завершили участие в учении, прошедшем в горно-пустынной местности.

Солдаты и офицеры отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе.

В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения.

Всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Учения , Таджикистан
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