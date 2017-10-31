31.10.2017 (15:30)

Более 700 человек прошли подготовку в горном центре «Ергаки» ЦВО в Красноярском крае

Более 700 человек прошли горную подготовку с начала года в 5-м учебном центре «Ергаки» Центрального военного округа, расположенном на территории Красноярского края в Саянах.

Как правило, это были военнослужащие разведывательных подразделений и специального назначения округа, более 150 курсантов Дальневосточного высшего военного общевойскового командного училища и воспитанников Кызылского президентского кадетского училища, 170 спортсменов.

5-й центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. В 2015 году командование Центрального военного округа достигло договоренностей с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.

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