31.10.2017 (14:25)

Отряд кораблей Балтийского флота отработал учебно-боевые задачи в Средиземном море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», находящийся в дальнем походе, отработал ряд учебно-боевых задач в акватории Средиземного моря.

В частности, были проведены учения и тренировки по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне отряда, отработаны вопросы организации связи и плавания в составе ордера.

В тренировках по обеспечению безопасности корабля при стоянке на рейде приняли участие морские пехотинцы из состава подразделений антитеррора, находящиеся на бортах кораблей.

Экипажи кораблей в рамках дальнего морского похода регулярно отрабатывают элементы курсовой задачи в море, проводят плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане.

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