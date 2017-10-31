31.10.2017 (14:00)

В Национальном центре управления обороной РФ прошло совещание с руководителями финансово-экономических органов Минобороны РФ

В Национальном центре управления обороной РФ по поручению замминистра обороны России Татьяны Шевцовой проведено совещание с руководителями финансово-экономических органов Вооруженных Сил РФ.

На совещании присутствовали руководящие должностные лица центральных органов военного управления финансово-экономического блока, помощники главнокомандующих (командующих) видов (родов) войск Вооруженных Сил Российской Федерации по финансово-экономической работе, заместители командующих войсками военных округов (Северного флота) по финансово-экономической работе и руководители управлений (отделов) финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по субъектам Российской Федерации.

На совещании рассмотрены результаты отработки вопросов финансового обеспечения и банковского обслуживания войск (сил) в ходе проведения комплексной мобилизационной тренировки под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и совместного стратегического учения «Запад-2017». В ходе учений также были задействованы Минфин России, органы Федерального казначейства в субъектах Российской Федерации и подразделения Департамента полевых учреждений Центрального банка Российской Федерации.

Учения показали, что действующая система финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации максимально адаптирована для их перевода в короткие сроки на организацию и состав военного времени в период непосредственной угрозы агрессии (возникновения кризисной ситуации) и военное время.

В заключении руководителями центральных органов военного управления финансово-экономического блока подведены предварительные итоги исполнения расходов федерального бюджета в 2017 году и поставлены соответствующие задачи.

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