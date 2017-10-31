31.10.2017 (13:00)

На российской военной базе в Абхазии подготовлено более 700 военных водителей

На российской военной базе в Абхазии подготовлено более 700 водителей армейской техники.

Особенностью их подготовки является отработка преодоления естественных препятствий – горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта – с использованием штатных средств самовытаскивания.

В течение 5 месяцев в ходе занятий по вождению личный состав отработал приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях. Военнослужащие освоили приемы вождения на горных серпантинах с большими уклонами и крутыми поворотами. Не менее половины занятий прошли в темное время суток.

Также в целях обучения вождению в сложных условиях на автодромах и танкодромах полигонов Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Молькино и Майкопский в Краснодарском крае сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Подготовка водителей и механиков-водителей военной базы проводились на различной колесной и гусеничной технике, в т.ч. автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортёрах БТР-82АМ и новейших танках Т-72Б3.

С начала летнего периода обучения под руководством опытных инструкторов военнослужащие соединения провели более 700 практических занятий по вождению боевых и специальных машин, в ходе которых было пройдено до 100 тысяч км по дорогам с различным покрытием.

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