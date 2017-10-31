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31.10.2017 (12:30)

Расчеты тяжелых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили базу условного НВФ на учении под Саратовом

В ходе отработки практических действий расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили базу условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в ходе учения на полигоне Шиханы в Саратовской области.

Учение с личным составом огнемётного батальона 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты проводилось в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Для выполнения стрельб был подготовлен участок местности площадью более 6 га с макетами военной техники, фортификационных сооружений и других объектов базы условного НВФ.

Огнемётчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км.

Корректировка огня и оценка результатов огневого поражения условного противника осуществлялись с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Все цели были успешно поражены, подразделениям была поставлена отличная оценка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Учения , Антитеррор
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