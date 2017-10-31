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31.10.2017 (14:50)

В связи со штормовой погодой в пунктах базирования сил Черноморского флота приняты меры по предупреждению возможных ЧП

В связи с неблагоприятным состоянием погоды в Крыму и на Кавказском побережье, связанным с усилением ветра и волнением моря, на Черноморском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению возможных последствий стихии.

В пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов, в военных городках проведены необходимые мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга, приведены в готовность резервные источники электропитания.

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, с учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях, назначены и готовы к немедленной работе дежурные буксиры.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Черноморского флота готовы к работе по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Чрезвычайная ситуация
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