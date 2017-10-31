31.10.2017 (14:50)
В связи со штормовой погодой в пунктах базирования сил Черноморского флота приняты меры по предупреждению возможных ЧП
В связи с неблагоприятным состоянием погоды в Крыму и на Кавказском побережье, связанным с усилением ветра и волнением моря, на Черноморском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению возможных последствий стихии.
В пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов, в военных городках проведены необходимые мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга, приведены в готовность резервные источники электропитания.
На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, с учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях, назначены и готовы к немедленной работе дежурные буксиры.
Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Черноморского флота готовы к работе по предназначению.