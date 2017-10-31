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31.10.2017 (12:00)

Интенсивность боевой подготовки в мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде в текущем году возросла на 30%

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, интенсивность боевой подготовки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 30 процентов.

За пять месяцев на полигоне Прудбой проведено около 50 тактических учений, выполнено более 800 боевых стрельб из вооружения боевых машин пехоты, танков и артиллерии, более 1 тыс. огневых тренировок с применением стрелкового оружия и гранатометов.

В ходе занятий по вождению при совершении маршей бронетанковой и автомобильной техникой пройдено около 10 тыс. км, при этом более половины из них проведено в темное время суток.

Еженедельно средняя загруженность учебного центра «Прудбой» под Волгоградом составляет 90-100 %. На полигоне военнослужащие осваивают навыки применения современного вооружения и военной техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста», бронетранспортеров БТР-82А и др.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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