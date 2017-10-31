31.10.2017 (13:28)
Саперы Балтийского флота устанавливают мостовую переправу возле города Гвардейска после ливневых дождей
Военнослужащие морского инженерного полка Балтийского флота приступили к оборудованию временной мостовой переправы через водный канал в поселке Ратное под Гвардейском в Калининградской области.
Решение на возведение наплавного моста принял командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов после обращения муниципальных властей.
Обильные ливневые дожди стали причиной подтопления обширных территорий в Калининграде и области. Поселок Ратное в Гвардейском районе из-за разлившегося канала был разделен буквально на две части. Жители поселка оказались отрезаны от магазинов и автобусной остановки.
Переправа будет наведена на расстояние свыше 30 метров и соединит части поселка.
Всего в ходе совершения марша и наведения понтонно-мостовой переправы задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники, в том числе 3 звена понтонно-мостового парка ПМП.