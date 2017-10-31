31.10.2017 (13:28)

Саперы Балтийского флота устанавливают мостовую переправу возле города Гвардейска после ливневых дождей

Военнослужащие морского инженерного полка Балтийского флота приступили к оборудованию временной мостовой переправы через водный канал в поселке Ратное под Гвардейском в Калининградской области.

Решение на возведение наплавного моста принял командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов после обращения муниципальных властей.

Обильные ливневые дожди стали причиной подтопления обширных территорий в Калининграде и области. Поселок Ратное в Гвардейском районе из-за разлившегося канала был разделен буквально на две части. Жители поселка оказались отрезаны от магазинов и автобусной остановки.

Переправа будет наведена на расстояние свыше 30 метров и соединит части поселка.

Всего в ходе совершения марша и наведения понтонно-мостовой переправы задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники, в том числе 3 звена понтонно-мостового парка ПМП.

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