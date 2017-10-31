31.10.2017 (11:38)

Более 3 тыс. военнослужащих мотострелковых бригад ЮВО в Чечне сдали итоговую проверку за 2017 учебный год

На полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чеченской Республике, более 3 тыс. военнослужащих сдали итоговую проверку за 2017 учебный год.

Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, были проверены по навыкам вождения гусеничной и колёсной техники, стрельбе из стрелкового оружия, а также вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С» в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток.

Мотострелков также проверили на физическую подготовленность со сдачей нормативов по метанию гранаты, совершению марш-броска с полной выкладкой и преодолению полосы препятствий.

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