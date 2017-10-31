31.10.2017 (11:20)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовятся к переводу техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники (ВВТ), а также переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и продемонстрировали порядок и правила проведения работ. На занятия привлекались около 400 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятия личному составу довели требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание уделили занятиям на углубленной основе с военнослужащими ремонтной роты ОГРВ ПРРМ, так как военнослужащие-специалисты самостоятельно производят текущий и капитальный ремонт ВВТ в течение учебного года. Это обусловлено тем, что ОГРВ ПРРМ дислоцируется за пределами Российской Федерации, где нет заводов по изготовлению отечественной военной техники и сторонних организаций, которые могли бы обслуживать военную технику.

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